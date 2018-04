É possível PIB subir 4% em 2009, afirma secretário

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, disse nesta quinta-feira, 20, que é perfeitamente possível alcançar um crescimento econômico de 4% em 2009, conforme foi fixado na revisão dos parâmetros no Orçamento do próximo ano. Segundo ele, é possível porque há um movimento de queda nos preços de commodities e de redução das taxas de juros no mundo. Além disso, avaliou o secretário, vários países do mundo estão adotando políticas fiscais expansionistas para assegurar o nível de atividade. Barbosa disse que existe uma grande incerteza sobre o impacto da crise na economia real no fim deste ano e início do próximo, mas, por outro lado, há uma grande certeza de que os governos do mundo todo adotarão políticas para assegurar o nível de crescimento. "Por isso que esse nível de 4% é possível", disse em rápida entrevista na portaria do Ministério da Fazenda. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse também em entrevista que é perfeitamente normal a revisão de estimativas de receitas para 2009 já que o governo reduziu a previsão de crescimento do PIB para 4%.