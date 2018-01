É possível recorrer do pedido de revisão da meta Os consumidores que tiverem o pedido de revisão da meta negado podem recorrer da decisão da distribuidora na Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, na Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE) e também na Justiça. Também o prazo para novos pedidos foi reaberto, de acordo com a resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), publicada ontem no Diário Oficial da União. Mas apenas aqueles que se enquadram nos casos especiais podem enviar correspondência à distribuidora. Segundo a assistente de direção do Procon-SP, Sônia Cristina Amaro, os consumidores que estão entre os casos especiais e não foram atendidos devem procurar o órgão de defesa do consumidor com os documentos enviados à distribuidora e a resposta negativa de sua solicitação. "Toda a documentação que ele enviou na primeira carta será usada para pedir esclarecimentos à empresa. Muitas vezes, a distribuidora não considerou o caso como especial ou faltou a comprovação necessária. Também houve muitos erros e o Procon pode fazer a intermediação para que sejam corrigidos." Sônia também alerta o consumidor de que nenhuma punição pode ser aplicada - no caso, a sobretaxa e o corte de energia - enquanto a distribuidora não tiver respondido a revisão da meta de consumo. O prazo para resposta é de no máximo 21dias. Ainda segundo ela, se houver falha por parte da empresa e acontecer o corte de luz, o consumidor não deveria pagar a taxa de religação e tem direito até à indenização na Justiça. "Somos contrários ao corte, à sobretaxa e também à cobrança da taxa de religação." Recorrer à CSPE pode garantir reavaliação da distribuidora A Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE) é a agência reguladora e fiscalizadora dos serviços de energia no Estado de São Paulo. Seu objetivo principal é garantir a qualidade do serviço. Segundo o comissário chefe do grupo comercial e de tarifas da CSPE, Moacyr Trindade de Oliveira Andrade, o consumidor pode recorrer à Comissão para ter seu caso reavaliado. "Ele deve trazer tudo o que enviou à empresa. Se houver erro da concessionária, verificaremos e a empresa deverá corrigi-lo." Segundo ele, as distribuidoras estariam subordinadas à CSPE. "A CSPE consegue um resultado satisfatório entre 60% e 70% dos casos enviados", afirma Moacyr. Segundo ele, há pouca procura pela Comissão por desconhecimento. "A Comissão recebeu em média mil pedidos durante todo o racionamento e, depois do dia 15 de julho, houve um aumento no número de solicitações." Para entrar em contato com a CSPE, basta enviar carta para Rua Bela Cintra, 847, 13º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, Cep: 01415-000 ou para o Posto de Atendimento no Poupatempo/Santo Amaro, Rua Amador Bueno, 256, Santo Amaro, capital. Também pelo fax 0800-555822 ou telefone 0800-555591. Em geral, a Comissão responde em dois ou três dias.