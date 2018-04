É pouco provável que Alca se concretize, diz executivo O ex-vice Representante Comercial dos Estados Unidos, Richard Fischer, foi categórico ao afirmar que é bastante improvável, senão impossível, que a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) se realize. Em sua avaliação, o atual ambiente político em toda a região impede a concretização das negociações de livre comércio. Ele citou, como principais entraves à criação da Alca, a situação de Argentina, Colômbia, Guatemala, Venezuela, Haiti e Uruguai. Por conta da situação política da América Latina, ele acredita que a melhor forma de se chegar ao livre comércio é um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, países que ele considera os dois principais ímãs da região. Em sua participação no painel "O Futuro do Comércio", parte do seminário ?Brasil e Wall Street: Face a Face?, organizado pelo Grupo Estado, Wall Street Journal e Conselho das Américas, Fischer ressaltou que a participação das exportações no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro é a menor de toda a América Latina, apesar de o País ser a nona maior economia do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa relação é de 26%. "Isso mostra que há grande sentido na defesa de que a primeira e a nona economias do mundo comercializem livremente". Ele destacou que 25% do que o Brasil vende ao exterior são dirigidos aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos só exportam para o Brasil menos de 1% de seu total. Para Fischer, o Brasil é um grande mercado para helicópteros, telefones, CDs e fax, por exemplo, mas os Estados Unidos ainda não penetraram de fato na economia brasileira, assim como o Brasil não está presente nos Estados Unidos, o maior importador do mundo, cujo déficit comercial no ano passado foi de US$ 470 bilhões. O ex-número dois do USTR disse ser fundamental, para melhorar as relações comerciais e se chegar ao livre comércio, que Brasil e Estados Unidos evitem políticas protecionistas. "Preocupa-me a política brasileira de substituição de importações", afirmou. Ainda assim, defendeu que para a manutenção da democracia e da liberalização comercial em todo o continente, é preciso lidar com o protecionismo na agricultura e no aço. Em março, os Estados Unidos adotaram salvaguardas contra as importações de aço e, um mês depois, aprovaram uma lei agrícola que incrementa fortemente o subsídio à produção agrícola. O Brasil foi prejudicado pelas duas medidas. Mais reformas e BC independente Fischer elogiou as reformas conduzidas no governo Fernando Henrique Cardoso, a política monetária do Banco Central e a política fiscal brasileira. "São excelentes", afirmou. Citando nominalmente os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT-PL), José Serra (PSDB-PMDB) e Ciro Gomes (Frente Trabalhista), nessa ordem, Fischer afirmou que qualquer que seja o próximo presidente, a única alternativa que terão é manter as reformas que já foram feitas ou que estão em andamento. Ele destacou que o Brasil é um grande motor da América Latina, chegando a atrair R$ 300 bilhões ao ano. Segundo ele, para continuar atraindo mais recursos estrangeiros, o Brasil precisa de um ambiente propício que inclui maior independência do Banco Central e maiores reformas. "Caso contrário, o Brasil terá de competir comercialmente com os Estados Unidos, China, México e economias menores, como a do Chile", afirmou. Fischer encerrou sua exposição dizendo que o próximo presidente do Brasil e George W.Bush, dos Estados Unidos, deveriam se aproximar e propor a formação de um acordo bilateral de livre comércio.