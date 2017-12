É preciso aproveitar momento de crescimento, defende Lula Em pronunciamento durante a edição da medida provisória que trata do microcrédito orientado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a idéia de que é preciso aproveitar o momento do crescimento econômico para que as pessoas façam seus investimentos. Ele pediu aos ministros presentes que façam um trabalho com os deputados para que a medida provisória seja aprovada no menor tempo possível. Segundo ele, depois de diversas medidas tomadas pelo governo, como empréstimo consignado em folha, essa MP passa a ser uma espécie de "Pronaf (Programa de Financiamento da Agricultura Familiar) para o microempreendedor urbano". O presidente defendeu a edição da MP com o argumento de que não iria perder "a oportunidade de jogar dinheiro na mão das pessoas que precisam". Lula defendeu ainda o fortalecimento do cooperativismo de crédito como uma maneira de oferecer alternativa à cobrança de juros do sistema financeiro tradicional. "A melhor forma de reduzir o juro do sistema financeiro é não precisar dele", sustentou.