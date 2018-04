'É preciso cobrar FMI e Banco Mundial', diz Lula antes do G-8

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 6, que vê "pouca coisa acontecer por parte dos países ricos", às vésperas da reunião do G-8, na Itália, que será realizada na próxima quarta-feira. "É preciso cobrar o que decidimos que o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial (Bird) iriam fazer", afirmou Lula, na França, ao programa semanal de rádio "Café com o Presidente".

O G-8 reúne os sete países mais ricos do mundo e a Rússia. Segundo a Agência Brasil, ele disse que conta com avanços dos países ricos e reafirmou que o "grande fórum de discussões das questões econômicas" deveria ser o G-20, que reúne as economias desenvolvidas e emergentes e terá um encontro em setembro.

Lula ressaltou entre os assuntos que devem pautar o G-8 a segurança alimentar, e recordou que, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a quantidade de cidadãos que passam fome no planeta deve superar 1 bilhão este ano.

De acordo com o presidente, o Brasil tem "uma lição a dar" e "experiência" por meio de projetos como o Mais Alimentos. "Vamos chegar (à reunião do G-8) numa posição confortável de discutir, em condições de igualdade, com os países ricos do mundo. A verdade é que a situação está tão complicada que hoje é muito difícil os países ricos tomarem uma posição que não leve em conta o chamado Bric (que reúne Brasil, Rússia, Índia e China)", afirmou.

Estrangeiros

Sobre a legislação que recebeu sanção na semana passada sobre a regulamentação de estrangeiros ilegais no Brasil, Lula disse que a ação mostra "mais uma lição ao chamado mundo desenvolvido".