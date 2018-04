É preciso "limpar a mesa" do Mercosul, diz Ruckauf "É preciso terminar de limpar a mesa do Mercosul." Com estas palavras, o chanceler argentino, Carlos Ruckauf, afirmou que o Brasil e a Argentina necessitam eliminar os conflitos comerciais pendentes entre os dois países. Segundo Ruckauf, o presidente Eduardo Duhalde iria em maio a Brasília para encarregar-se pessoalmente do assunto com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ruckauf agradeceu o apoio brasileiro ao governo argentino durante a dura crise social, econômica e financeira. "Temos um caminho conjunto a seguir", disse o chanceler, que até o ano passado era um virulento crítico do Brasil. Na época em que era governador da província de Buenos Aires, Ruckauf acusava o Brasil de querer seduzir as empresas argentinas para que se instalassem em território brasileiro. Além disso, colocava o principal sócio do Mercosul como um "traidor", por causa da desvalorização do real, que supostamente prejudicaria o comércio argentino. Com um discurso modificado de acordo com as necessidades atuais da Argentina, o chanceler sustentou que na agenda do Mercosul, seu país pretende ampliar o comércio automotivo com o Brasil, além de avançar na integração do Chile e da Bolívia no bloco comercial do Cone Sul. Ruckauf também afirmou que continuarão as missões comerciais conjuntas entre os dois países. No mês passado, foi a vez da missão que viajou à China, na qual os argentinos acompanhavam os brasileiros. Em junho, seria ao contrário. Duhalde vijaria à África do Sul, levando consigo, além de empresários argentinos, um grupo de empresários brasileiros. Ruckauf preferiu não especular sobre a possibilidade de um maior protagonismo do Brasil na região, mas afirmou que é preciso "reconhecer os tamanhos relativos. A Argentina tem que entender o tamanho continental do Brasil. Nós temos que estar em permanente consulta". Em off, alguns analistas começam a afirmar em Buenos Aires que a Argentina teria que aceitar tornar-se um "satélite" econômico do Brasil e admitir o principal parceiro do Mercosul como "um irmão mais velho". Durante a reunião com os empresários brasileiros, o presidente do Grupo Brasil, Elói de Almeida perguntou-lhe sobre o futuro do Convênio de Crédito Recíproco (CCR), mecanismo utilizado atualmente com limitações para o pagamento de operações de compra e venda entre empresas dos dois país, que passa pelos respectivos bancos centrais. Do lado argentino existe pressa para que o CCR seja modificado já que atualmente está restrito para operações abaixo de US$ 100 mil. A pressa argentina se explica pela complicação que consiste para as empresas deste país o envio de dólares para o exterior. Ruckauf respondeu que a ampliação deste mecanismo terá que ser discutida pelos BCs dos dois países, "e assim, encontrar uma saída operacional, apesar da situação bancária da Argentina. É muito importante encontrar uma saída rápida, para que o comércio intra-zona volte a ser fluido". O embaixador do Brasil em Buenos Aires, José de Botafogo Gonçalves, afirmou que a intensificação da relação bilateral exige uma maior decisão política. Além disso, ressaltando o apoio brasileiro a este país, disse que "uma Argentina não-industrializada é ruim para o Brasil. Não queremos ter um sócio que não tenha capacidade de valor agregado. Por isso insistimos na idéia das cadeias produtivas com a Argentina".