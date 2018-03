É preciso preparo para próxima crise, diz diretor do Fed O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Kevin Warsh, membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) este ano, afirmou hoje que é importante que os formuladores de política e economistas estejam preparados para quando a próxima crise chegar. "Como todos reconhecemos, haverá momentos no futuro quando haverá vários problemas, turbulências e tumultos novamente", disse Warsh, em comentários na abertura do segundo dia da conferência econômica sobre a Ásia, um encontro que, segundo ele, foi útil para desenvolver novas ferramentas para combater a próxima crise.