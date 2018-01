'É preciso superar crise política para atrair capital privado', afirma Kassab

SÃO PAULO - Ao encerrar o Fórum Estadão - evento que aconteceu nesta quarta-feira, 2 -, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, disse esperar que a crise que atinge o País, não apenas no campo econômico, mas sobretudo na ética e na política, possa ser vencida rapidamente para que o empresariado privado volte a ter confiança nos investimentos necessários ao crescimento.

"A infraestrutura é o principal instrumento de estabilidade social e econômica e não se investe sem o capital privado", afirmou.

Segundo Kassab, nos últimos anos, o Brasil tem encontrado dificuldade em conquistar a confiança dos investidores. "Isso gerou uma visão de que precisamos criar melhores condições para atrair este capital para o Brasil. Melhorou um pouco na questão aeroportuária, as concessões deslancharam e esse nicho específico pode ser emblemático", disse. "Estamos no caminho certo".

Na área de saneamento, o ministro citou que a Lava Jato vai levar a uma reorganização das empresas que investem no setor. Ele afirmou ainda que é preciso reencontrar o caminho de potencialização dos investimentos. "O cidadão brasileiro está sensível com as epidemias, mas, por outro lado, isso nos ajudará a retomar os investimentos." A proliferação de mosquitos Aedes aegypti, que transmitem dengue, zika vírus e chikungunya, está em grande parte relacionada à falta de saneamento básico.

Pré-sal. Kassab abordou também a questão da matriz energética. Ele falou do pré-sal e disse que o modelo de exploração havia esquecido de levar em conta as dificuldades do investimento público em petróleo. "O projeto de Serra (senador tucano José Serra) foi correto", disse. "Espero que na Câmara dos Deputados haja a mesma visão e o projeto não fique esquecido nas gavetas e leve em conta os problemas que a Petrobrás enfrenta hoje."

Ainda sobre o tema infraestrutura, que esteve no centro dos debates desta quarta-feira do Fórum Estadão, o ministro das Cidades ressaltou que, a despeito dos desafios que o País enfrenta, espera que se possa virar rapidamente essa página (da crise) e reconquistar a confiança do capital privado.