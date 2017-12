'É uma dor ver os parentes nessa situação'

Pelas paredes do Acrópoles, restaurante grego tradicional no Bom Retiro, em São Paulo, dezenas de quadros exibem as maravilhas das terras helênicas. Ainda que a situação do país não esteja nada tranquila, os imigrantes que frequentam a casa preferem discutir outros assuntos.

“Os gregos são muito patriotas, não gostam de falar sobre a crise”, diz Niqui Petrakis, de 29 anos, filha do dono do restaurante, Thrassyvoulos Petrakis. Conhecido como “Seu Trasso”, o patriarca da família, que chegou a São Paulo em 1961, também evita o tema. “Ele sempre diz que a crise é europeia, e não só da Grécia”, diz Niqui.

No entanto, turbulências políticas e econômicas à parte, quando o assunto é família, o coração aperta. “Muitos dizem que a situação não é tão crítica, mas a minha família lá vive outra realidade”, conta ela. “Minha mãe é esteticista, e o movimento caiu 40%, pois as pessoas não têm mais dinheiro para isso”, afirma.Sua irmã caçula, recém-formada em engenharia, não consegue emprego na área e se vira com bicos. “O desemprego só aumenta. Estão todos muito preocupados e com medo. Isso não é nem viver, é só sobreviver.”

No plebiscito de hoje, seus familiares vão votar pelo “sim”. “A Grécia é um país pequeno, que depende do turismo. Ela precisa continuar a negociar, pois sozinha não vai conseguir sair dessa situação”, diz Niqui.

Já a família de Nicola Tingas, economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), vai votar contra as medidas de austeridade. “Está tão ruim que já estão numa situação de desespero”, afirma ele, filho de imigrantes. Há alguns meses, Tingas passou a enviar dinheiro a uma de suas irmãs na Grécia. Aposentada por um problema de saúde, tem uma filha adolescente e seu marido está desempregado.

“Nesses pacotes gregos, ela foi uma das que tiveram as pensões reduzidas. Hoje recebe só ¤ 300”, diz. “A quantia que mando é basicamente para comerem. Há meses ela não paga a conta de luz e está cheia de dívidas. Há muitos em condições duras assim”, diz Tingas.

Ele afirma que seus amigos gregos também estão preocupados com os familiares. “Estamos todos acompanhando perplexos. É uma dor ver os parentes nessa situação”, relata.

Para o economista, as duas opções do plebiscito deixam a Grécia em situação delicada. “O ‘sim’ pode significar um pacote muito pesado; o ‘não’ coloca o país numa situação difícil, caso saia da zona do euro. Os dois votos são ruins para o povo grego”, diz. “Como descendente de grego, votaria ‘não’. Como profissional de mercado, votaria ‘sim’, no sentido de tentar depois disso uma negociação melhor.”

Polarização. A família de Stavros Kyriópoulos está dividida. Com tios e primos na Grécia, ele, vice-presidente da Comunidade Helênica de São Paulo, diz que uns votarão “sim” e outros “não”. Para ele, muito além dos problemas econômicos, o impasse da Grécia com os credores traz ao país um conflito social. “O que mais me preocupa é que esse plebiscito tem trazido discórdia entre os gregos”, afirma. “Tem muita gente que não está falando com tio, primo ou irmão porque um é de direita e outro de esquerda. Isso está polarizando demais as pessoas.”

Embora nenhum de seus parentes tenha perdido o emprego, a crise deixou a vida mais apertada. “Meu primo é taxista e reclama que o movimento caiu muito”, diz Kyriópoulos. “As pessoas não estão gastando, baixaram os salários.” Caso pudesse votar hoje, optaria pelo “sim”. “Se a Grécia rejeitar as medidas, vai perder completamente as vantagens de estar no mercado comum europeu. Li no jornal que nem impressora para imprimir o dracma eles têm. É muito arriscado.”