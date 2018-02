''''É uma pá de cal nas negociações de Doha'''', diz CNA Se a nova lei agrícola dos Estados Unidos (Farm Bill) for sancionada no formato que foi aprovado ontem pela Câmara dos Representantes, será "uma pá de cal nas negociações da Rodada de Doha", a mais abrangente tentativa de liberalização do comércio mundial. A avaliação é de Antônio Donizeti Beraldo, coordenador da área de Comércio Exterior da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) Para ele, o texto aprovado ontem praticamente não muda nada em relação à política atual de subsídios agrícolas nos EUA. " Isso é uma punhalada nas costas dos representantes dos Estados Unidos que estão negociando na OMC (Organização Mundial do Comércio)", diz Beraldo. Ele explica que o texto vai na contra-mão do que vem sendo discutido em Genebra. "Se virar lei, inviabiliza o nível de acordo que está sendo negociado hoje". As negociações envolvem a derrubada do teto atual dos subsídios, de US$ 48,2 bilhões anuais, para uma cifra entre US$ 13 bilhões e US$ 16,4 bilhões.