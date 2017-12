É viável privatizar Furnas este ano, diz BNDESpar O presidente do BNDESpar, Eleazar de Carvalho Filho, disse há pouco que a privatização de Furnas é viável para este ano. Segundo ele, tudo depende agora da decisão do Conselho Nacional de Desestatização. Ele acredita que a pulverização das ações junto a pequenos investidores é a melhor forma de vendas dos papéis. Ele afirmou também que existe uma preparação para venda de ações preferenciais da Petrobras pertencentes ao BNDESpar. Segundo ele, a pulverização com a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com os papéis da estatal de petróleo no ano passado foi um sucesso e um modelo semelhante poderá ser utilizado.