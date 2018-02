eBay tem falhas técnicas e deixa lojistas nervosos

Os vendedores disseram que primeiro foram informados sobre problemas no sistema de buscas do eBay na manhã do sábado. No final da tarde de ontem, as buscas por iPod no site americano do eBay não davam nenhum resultado e era exibido um erro de mensagem dizendo "Nós não conseguimos realizar a busca. Por favor, tente novamente em alguns minutos".

Uma nota do eBay cita que uma das maneiras de contornar o problema é usar a opção de buscas avançadas no website, ou então clicar na opção "Compre agora" após uma busca convencional não ter dado nenhum resultado.

Um porta-voz do eBay disse que a empresa teve o seu sistema de buscas totalmente restaurado até hoje. "O problema técnico não previsto resultou de um crescimento nas listas de produto à venda, à medida em que os lojistas se fortalecem para a temporada de final do ano", disse o vice-presidente do eBay, John Pluhowski.

Os sábados geralmente contam por 11% das vendas semanais do eBay, de acordo com a ChannelAdvisor Corp., um empresa de consultoria a sites do varejo eletrônico, incluído o eBay. Mas o período que precede o feriado de Ações de Graça, o ''thanksgiving'', é mais importante para os lojistas, disse o executivo-chefe do ChannelAdvisor, Scot Wingo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Os lojistas estão nervosos a respeito de quanto tempo eles irão demorar para resolver isso e o que significará para os próximos 30 dias", disse Wingo. As informações são da Dow Jones.