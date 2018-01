Ecodesign, a nova moda corporativa A fabricante de bebidas AmBev fez, em 2004, uma mudança simples no design das embalagens dos refrigerantes. A garrafa pet de 2 litros ganhou um contorno mais fino e sua fabricação demandou menos matéria-prima. O resultado foram 650 toneladas a menos no consumo de plástico por ano - e menos lixo no meio ambiente. O ecodesign, ou design com orientação sustentável, está se tornando um diferencial competitivo para as empresas brasileiras. A ferramenta ajuda as empresas a economizarem matéria-prima, a partir do redesenho dos produtos, e também possibilita melhorias à imagem das empresas em tempos em que o apelo ambiental ganha cada vez mais relevância. ?O ecodesign tem o objetivo de diminuir o impacto ambiental do produto, ou até trazer um impacto positivo, com menos lixo e menos emissões de carbono na atmosfera?, diz Gustavo Chelles, sócio do estúdio de design Chelles&Hayashi, de São Paulo. A empresa presta consultoria para a fabricante de cosméticos Natura, que tem adotado estratégias como o uso de refis nas embalagens - alguns chegam a consumir até 50% menos matéria-prima que as embalagens convencionais. Também tem adotado materiais menos poluentes, como o Arbofill, uma mistura de plástico com lignina (de origem vegetal), nas embalagens das linhas de maquiagem. Outra preocupação dos clientes é com o uso mais racional de água. A empresa de design desenvolveu também a lavadora de roupas Superpop, para a Mueller Eletrodomésticos, que possibilita maior economia de água e sabão no processo de lavagem. ?Hoje, 90% dos clientes manifestam preocupação ambiental no desenvolvimento dos produtos.? Para a professora do Senac, Cyntia Malagutti, o Brasil está acordando para o tema. ?A preocupação das empresas começou com a questão dos resíduos, passou para um processo de produção mais limpa e agora chega à concepção do produto, desde sua origem? diz a professora, que participou da criação do Prêmio de Ecodesign da Fiesp, que estimula a prática do ecodesign na indústria paulista. A marca Melissa, da Grendene, também adotou o ecodesign na concepção das famosas sandálias de plástico, que são feitas com PVC reciclável. Há seis anos a empresa vem desenvolvendo um trabalho de ecodesign com a O2, consultoria francesa de Thierry Kazazian, considerado um dos papas do ecodesign na Europa. As sobras do processo de produção são reaproveitadas dentro da fábrica. ?Sustentabilidade está ligada a um processo de produção limpo e ao uso de materiais 100% reaproveitáveis?, diz Paulo Pedó, gerente de operações da Melissa. A Gueto Ecodesign, microempresa de design de Dois Irmãos (RS) apostou na tendência em 2001. As irmãs Solange e Karin Wittmann resolveram aproveitar os resíduos da indústria calçadista da região, como aparas de couro e EVA, um tipo de borracha. ?O resíduo da indústria se tornou nossa matéria-prima?, diz Solange. A empresa tem como carro-chefes dois produtos: o Pufe Miss Gana, feito a partir dos resíduos de EVA, e o Pano Gueto, um tecido feito a partir de sobras de couro. ?Hoje, estamos exportando lixo para os Estados Unidos?, brinca Solange. A empresa produz 100 pufes por mês, que são exportadas para os EUA e vendidas na rede de lojas de decoração Design Within Reach (DWR).