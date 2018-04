Economática aponta forte queda em teles Estudo da Economática mostra que o setor de telecomunicações continua entre os mais prejudicados no mercado acionário. Esse desempenho negativo é percebido tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Para se ter uma idéia, no acumulado do ano, até o início do agosto, as ações de empresas do setor de telecomunicações registram uma queda de 26,1% na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), perdendo apenas para o setor de transporte e serviços, cuja perda é de 39,8%. Os dados da Economática levam em conta a média simples da oscilação individual de cada empresa e foi analisado o comportamento da ação mais líquida de cada companhia - ordinária (ON, com direito a voto) ou preferencial (PN, sem direito a voto). Nos Estados Unidos, onde a baixa das ações do setor de telecomunicações chega a 52,4% - a maior entre todos os setores -, utiliza-se apenas o desempenho das ações ordinárias. Segundo analistas, a forte queda das ações de empresas desse setor refletem a reversão de uma expectativa de ganho, que hoje é considerada exagerada. Ou seja, essas empresas fizeram investimentos pesados na expectativa de obter bons lucros. Como esse cenário não se confirmou, as ações das empresas desse setor perderam valor. Veja abaixo o desempenho dos demais setores no Brasil e nos EUA Brasil Nº de empresas Setor Oscilação (%) 3 Mineração 35,7 8 Construção 32,0 25 Siderurgia e Metalurgia 21,6 27 Químico 18,4 14 Alimentos e Bebidas 14,5 9 Papel e Celulose 11,1 8 Máquinas 9,1 13 Veículos e Peças 8,4 7 Comércio 5,1 3 Minerais -8,2 8 Eletroeletrônicos -9,8 16 Bancos e Finanças -11,9 7 Petróleo e Gás -12,4 27 Energia Elétrica -13,6 17 Têxtil -17,8 18 Telecomunicações -26,1 4 Transporte e Serviços -39,8 Estados Unidos Nº de empresas Setor Oscilação (%) 4 Fundos 2,5 10 Papel e Celulose 0,8 19 Alimentos e Bebidas -0,2 17 Veículos e Peças -2,4 11 Construção -3,8 7 Têxtil -4,4 94 Bancos e Finanças -5,4 16 Siderurgia e Metalurgia -6,7 62 Comércio -9,4 14 Mineração -10,2 21 Máquinas -12,2 13 Transporte e Serviços -18,1 20 Energia Elétrica -22,4 71 Químico -24,1 25 Petróleo e gas -24,3 112 Eletroelêtronico -42,5 48 Softwares e Dados -44,5 13 Telecomunicações -52,4 Analista recomenda fundo Júlio Ziegelmann, da BankBoston Asset Management, avalia que as empresas desse setor não possuem um perfil homogêneo, tanto em relação ao endividamento quanto ao patrimônio e às perspectivas de lucro. "Fica difícil para um investidor comum analisar quais são os melhores papéis dentro desse setor", destaca. Ele reconhece que, para as ações de algumas empresas de telecomunicações, as perspectivas de ganho são muito boas, mas a escolha dos papéis exige muita atenção e acompanhamento constante. "O investidor que não possui disponibilidade de tempo deveria, então, colocar recursos em fundo setorial de telecomunicação. Nesse caso, o gestor faz esse trabalho e o investidor paga uma taxa de administração", afirma. De qualquer forma, Ziegelmann destaca que investidores que pretendem colocar dinheiro em Bolsa, especificamente no setor de telecomunicações, devem tomar muito cuidado, pois trata-se de um segmento em que as oscilações são muito fortes. Vale destacar que apenas a parcela dos recursos que não possuem uma data definida para resgate deve ser direcionada para a Bolsa.