Economia abre espaço para reposição de salários Os salários médios em 2001 deverão crescer na mesma proporção do Produto Interno Bruto (PIB), perto de 4%, na avaliação do diretor-técnico do Dieese, Sérgio Mendonça. No ano passado, enquanto o número de empregos aumentou, a renda do trabalhador caiu. No período de 12 meses, a queda acumulada no setor privado é de 4,7%. Mas o ambiente de expansão da economia deverá provocar, ao longo de 2001, novas campanhas de recomposição de salários. "Com dois anos seguidos de crescimento e queda do desemprego é de se esperar que o movimento sindical tenha maior poder de barganha", prevê Mendonça. O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Felício, admitiu que o sindicato pretende unificar a campanha salarial das categorias. Dentre elas estão metroviários, eletricitários e professores. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva (Paulinho), diz que a central sindical vai lutar pelo reajuste dos salários acima da inflação, "a exemplo do que já ocorreu com algumas categorias nesse ano". Na avaliação de Paulinho, se o PIB crescer entre 3,5% e 4%, serão abertas um terço das novas vagas registradas no ano passado. Apesar do aumento do número de empregos registrados até agora e a previsão de continuidade de crescimento, Felício, da CUT, avalia que, para ocorrer uma redução efetiva das taxas de desemprego, o País precisaria crescer de 6% a 7% ao ano. Previsões para 2001 De acordo com cálculos do professor de Relações do Trabalho da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP), José Pastore, cada 1% de crescimento do PIB resulta na criação de 400 mil a 420 mil postos de trabalho formais (com carteira assinada) e informais. Portanto, se a economia crescer 4% este ano, serão criadas cerca de 1,6 milhão de vagas. Mas se a taxa chegar aos 4,5%, previstos no Relatório de Inflação do Banco Central, o número de novos postos de trabalho subirá para algo como 1,8 milhão. O setor de serviços é um dos que devem registrar ampliação de vagas, principalmente em postos que exigem certa qualificação profissional, como a área financeira, de telecomunicações e energia. Para o diretor-técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), Sérgio Mendonça, os serviços que deverão puxar a economia em 2001 são os das áreas bancária, de hotelaria, lazer, embelezamento pessoal, funilaria, manutenção de carros, reformas de imóveis e serviços especializados (marketing, publicidade e informática).