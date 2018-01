Economia argentina cresce 8,7% no terceiro trimestre A economia argentina cresceu 8,7% no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2005, segundo divulgou nesta Quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Censo da Argentina (Indec). Economistas consultados na última pesquisa do Banco Central da Argentina previam um crescimento de 8,5%. No segundo trimestre, o PIB da Argentina havia crescido 7,9%; no terceiro trimestre do ano passado, o crescimento havia sido de 9,2% (sempre em comparação com o mesmo período do ano anterior). Segundo o Indec, o PIB da Argentina cresceu 2,6% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o segundo trimestre. As informações são da Dow Jones.