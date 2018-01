Economia argentina cresceu mais de 9% em 2005 Dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) sustentam que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) argentino em 2005 teria sido de 9,1% a 9,2%. O valor é substancialmente superior ao índice de crescimento do PIB previsto no início do ano passado, quando o governo e os principais analistas econômicos indicavam que no melhor dos casos chegaria a 7%. Junto com o crescimento do PIB registrado em 2003 (8,8%) e 2004 (9%), 2005 completa um trio de anos que constitui o período de maior crescimento da economia nos últimos 100 anos. Os analistas afirmam que o crescimento de 2006 será de no mínimo 3,7%. O máximo que o aumento do PIB poderia alcançar, sustentam, seria de 7,5%. O ex-vice-ministro da Economia Orlando Ferreres calcula que o aumento da economia será de 6%. O ex-secretário de Programação Econômica Miguel Bein considera que o crescimento poderia ser de até 7,9%. Brecha social Apesar do crescimento exuberante, os analistas mais posicionados à esquerda recordam que a brecha social ainda é significativa na Argentina. Eles afirmam que os benefícios do crescimento econômico não estão alcançando amplos setores da população, já que a pobreza ainda atinge 40% dos argentinos (a maior parte é formada por "novos pobres", ou seja, ex-integrantes de classe média que, arruinados a partir da recessão de 1998, empobreceram com o colapso financeiro de 2001-2002). Além disso, recordam que o índice de inflação oficial acumulada desde janeiro de 2002, de 76,4%, arrasou o poder aquisitivo dos assalariados.