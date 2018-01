Economia brasileira está se recuperando fortemente, diz FMI O chefe da missão do FMI, Charles Collyns, avaliou hoje que a economia brasileira está claramente se recuperando fortemente. Segundo ele, as perspectivas para o País são muito boas e as reuniões com o governo brasileiro estão indo bem. Collyns chefia a missão que faz a terceira revisão do acordo renovado pelo governo Lula em novembro de 2003. Ele falou ao deixar o Ministério da Fazenda, onde manteve reuniões nas secretarias do Tesouro Nacional e Política Econômica. Ainda hoje, a missão do FMI terá uma reunião com o ministro das Cidades, Olívio Dutra.