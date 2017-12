Economia brasileira estimula queda do dólar A expressiva entrada de dólares tem pressionado para baixo a cotação da moeda norte-americana. Desde o início do mês, o dólar acumula queda de 0,85%. Para os próximos dias, espera-se uma entrada de recursos um pouco acima de US$ 1 bilhão, devido às captações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Companhia Siderúrgica Nacional, e à emissão de ações da Embraer no exterior. Analistas explicam que o aumento na entrada de recursos é resultado da conjuntura extremamente favorável da economia brasileira ? contas públicas equilibradas, baixos índices de inflação, crescimento econômico etc. Marcelo Allain, economista chefe do Banco Inter American Express, afirma que a entrada de capital estrangeiro representa uma ?onda? de investimentos diretos no País, que derrubam a cotação do dólar. ?Hoje é o dólar que responde aos estímulos da economia brasileira. O contrário acontecia quando a economia brasileira estava em recessão. Nessa época, era a economia que respondia ao fluxo cambial?, afirma Hugo Penteado, economista-chefe e estrategista da ABN Amro Asset Management. Contas fiscais equilibradas A recuperação do crescimento econômico brasileiro, acompanhada por um equilíbrio nas contas fiscais do governo, não tem pressionado os índices de inflação. Esses fatores são determinantes para que o País continue atraindo investimentos estrangeiros. De acordo com Penteado, só há estabilidade e crescimento econômicos consistentes se as contas públicas estiverem equilibradas. O executivo afirma que já foram percebidos grandes avanços no sentido de uma melhoria no equilíbrio das contas do governo. Exemplos disso são a lei da responsabilidade fiscal, reforma administrativa e privatização de bancos estaduais. ?Em novembro de 1998, o setor público tinha déficit acumulado em 12 meses de US$ 8,9 bilhões. Em maio de 2000, essa situação foi totalmente revertida. No acumulado de 12 meses, as contas públicas apresentaram um superávit de US$ 41,3 bilhões?, explica. Veja na seqüência como a queda do dólar favoreceu a redução dos juros e a expectativa dos analistas em relação à taxa básica de juros ? Selic ? até o final do ano.