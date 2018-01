Economia brasileira permite juros reais de 4,5% a 5,5% O prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), disse nesta quarta-feira que os atuais pressupostos da economia brasileira são compatíveis com juros reais de 4,5% a 5,5% ao ano - juro real é a taxa nominal (Selic) descontada a inflação . Pimentel cobrou do Banco Central (BC) mais rapidez na trajetória de queda da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,75% ao ano. "Quando eu falo em rapidamente, é num intervalo de seis meses a um ano no máximo. Imagino que nós devamos terminar o próximo ano com uma taxa significativamente mais baixa", afirmou, em entrevista à rádio CBN. Para ele, as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) precisam "ganhar uma celeridade maior". "Não pode reduzir meio por cento a cada reunião e nós vamos chegar ao fim do (próximo) ano ainda muito longe dessa taxa". Ao ter seu nome cotado para o Ministério da Fazenda num segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito da capital mineira, economista por formação, passou a ressonar as idéias do grupo desenvolvimentista do PT. Na semana passada, Pimentel disse que "possivelmente" haverá mudanças na equipe do BC com o fim do mandato dos diretores. O prefeito petista, no entanto, tem evitado críticas ao presidente da instituição, Henrique Meirelles, afirmando que sua permanência no cargo não inviabiliza a adoção de uma política monetária menos ortodoxa. Ele argumenta que, com a inflação abaixo da meta, não há justificativa para a manutenção da queda gradual dos juros. Pimentel destacou que o compromisso com o crescimento e desenvolvimento econômico será o "eixo principal" do segundo mandato de Lula. Para o prefeito, não se trata de um "otimismo exagerado" o crescimento anual da ordem e 5% do Produto Interno Bruto (PIB), apregoado pelo presidente durante a campanha à reeleição. Segundo ele, os atuais fundamentos macroeconômicos permitem essa expectativa. "Não vejo nenhum grande obstáculo ao crescimento". Gastos Pimentel observou, no entanto, que considera necessário também que o governo tenha "um desempenho dos gastos públicos melhor do que tem sido nesses últimos anos". O prefeito defendeu ainda uma redução gradual da carga tributária ao longo dos próximos quatro anos. Segundo ele, há projeções que indicam que se o Brasil crescer na faixa dos 5%, o aumento da receita - em todos os níveis de governo - permitirá uma redução de 1% da carga tributária a cada ano. "Sem que a arrecadação sofresse qualquer perda", salientou. Nesta quarta, Pimentel voltou a descartar a possibilidade de deixar o comando da maior capital administrada pelo PT para assumir a pasta da Fazenda. Ele disse que deseja cumprir seu mandato até o final. "Ministério é uma coisa que pode esperar um tempo ainda".