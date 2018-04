Economia britânica tem pior retração desde 1980 no 4º tri

A economia da Grã-Bretanha retraiu-se no quarto trimestre do ano passado no maior ritmo desde 1980. A queda no último trimestre marca período em que os consumidores reduziram os gastos no passo mais forte desde 1991, informou a agência de estatísticas local nesta quarta-feira, 25, confirmando uma divulgação preliminar. Veja também: Tombo nas exportações gera queda recorde no PIB da Alemanha Exportações do Japão despencam 45,7% em janeiro As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 1,5% no quarto trimestre, seguindo a contração de também 1,5% no terceiro. Na comparação com o quarto trimestre de 2007, a queda do PIB foi revista para baixo em 0,1 ponto porcentual ante a leitura preliminar, para 1,9%. O gasto do consumidor declinou 0,7%, a maior baixa desde o segundo trimestre de 1991. Os dados de produção manufatureira e industrial foram revistas fortemente para baixo, apontando as piores quedas desde 1974.