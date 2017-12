Economia chilena cresceu 5,5% em janeiro A economia do Chile cresceu 5,5% em janeiro tomando como comparação o mesmo mês de 2005. É isso o que aponta o Índice Mensal de Atividade Econômica (Imacec), divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central do país, mostrando que as previsões de mercado, que oscilavam entre 5,5% e 6%, estavam corretas. Para o levantamento do Imacec, são considerados 91% dos bens e serviços incluídos no Produto Interno Bruto (PIB). Na comparação com dezembro, este índice obteve crescimento de 0,7%. Segundo números preliminares, a economia chilena cresceu 6,3% no ano passado. Para 2006, as previsões oficiais apontam uma alta entre 5,5% e 6%.