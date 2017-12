Economia começa a dar sinais de reação, diz Joaquim Levy

RIO - A economia brasileira começa a dar sinais de reação, ainda que o andamento de medidas consideradas importantes pelo governo para cumprir o roteiro do ajuste fiscal esteja mais lento do que o esperado inicialmente, afirmou hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Entre as medidas que estão "atrasadas" está o projeto de lei que revê as desonerações sobre a folha de pagamento de empresas.

"Aos pouquinhos a economia vai se recuperando. Demora, tem de ter paciência como em toda travessia, mas o efeito do realinhamento de preços e do próprio câmbio, a gente já começa a ver empresas com mais disposição, começando a ter mais resultados na exportação. Economia vai reagindo, mesmo que alguma medida demore mais que o previsto", disse Levy, após participar da 157ª reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), no Rio.

Segundo Levy, a própria hidrologia ajudou em 2015, contribuindo para a regularização do setor elétrico. O "realismo tarifário" também foi uma medida importante. "Este ano, as chuvas estão melhores, então a gente talvez até comece a ver nos próximos meses redução no preço da eletricidade", afirmou o ministro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meta fiscal. Levy afirmou que "não sabe" se será preciso rever a meta de superávit primário deste ano, após reconhecer que a demora na votação no Congresso do projeto de lei que retira as desonerações da folha de pagamentos "acaba esticando" o período do ajuste fiscal.

"Não sei, vamos ver o que o nosso relatório bimestral indica. Temos de trabalhar dentro dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal", afirmou, após ser questionado se o atraso na aprovação das propostas exigiria uma revisão da meta neste ano.