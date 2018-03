Economia começa a reagir de modo geral, diz Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse hoje que "a economia começa a reagir de modo geral" e não está mais atrelada exclusivamente às exportações e já chega também ao varejo. "As pesquisas de intenção de investimentos mostram os empresários bastante otimistas e isso significa que há confiança na retomada da demanda", disse. Segundo o ministro, a recuperação do consumo está ocorrendo por causa da redução das taxas de juros e do aumento da renda média em alguns segmentos do setor produtivo. Mantega está no Rio para participar da reunião do Conselho de Administração do BNDES, mas não quis comentar a pauta da reunião.