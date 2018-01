Economia confirma sinais positivos O cenário da economia real está dando sinais bastante positivos. Novas notícias sobre a tendência de queda da inflação e aumento da produção mostram que os fundamentos da economia brasileira estão melhorando. A vitória esperada do governo na aprovação de um salário mínimo de R$ 151 também tranqüiliza os investidores no sentido de não haver pressões extras sobre os gastos públicos. O cenário é positivo. Apesar disso, existe a insegurança de curto prazo, no que se refere às fortes oscilações do mercado internacional, especialmente das bolsas norte-americanas, e à expectativa de alta dos juros dos Estados Unidos na próxima semana. Estes dois fatos mexem com os mercados financeiros no Brasil, pela pressão de saída de dólar e de venda de ações brasileiras pelo investidor estrangeiro. O quadro, portanto, ainda é de cautela, especialmente no horizonte de curto e médio prazos. No longo prazo, não havendo mudanças drásticas na economia real nem crises financeiras fortes, a economia está dando bons sinais de controle de inflação e crescimento, o que é boa notícia tanto do lado de geração de emprego quanto do lado da renda, que perde menos poder aquisitivo. Mercado financeiro mais estável O mercado financeiro no Brasil, por sua vez, tem dado sinais de maior estabilidade, desde a última terça-feira, quando o governo se negou a vender títulos públicos a taxas de juros consideradas elevadas. Na ocasião, o mercado pediu taxas da ordem de 21,7% ao ano, para papéis na casa de 12 meses. Mas o governo não aceitou. A taxa de mercado no começo de abril estava na ordem de 18,5% ao ano. Nos últimos dias, o mercado tem mostrado maior resistência tanto para cair quanto para subir. Dá a impressão que os investidores e analistas estão chegando num corredor mais estreito de oscilações, até porque o juro e o dólar já estão bastante altos, e as ações brasileiras já sofreram grandes perdas este ano, da ordem de 15%. Muitas ações estão baratas, e apenas não estão sendo compradas porque o momento ainda é de forte risco. Passadas as grandes incertezas, estes papéis estarão voltando a valorizar. Hoje os investidores estarão de olho em mais um número da economia norte-americana. É o PPI, índice de preços ao produtor, que vai sinalizar como está a pressão inflacionária nos Estados Unidos. Este número é relevante porque as expectativas de alta mais forte dos juros naquele País estão ocorrendo justamente porque o Banco Central (FED) está preocupado com a inflação. A aceleração dos preços sob controle pode significar uma alta menor dos juros na próxima terça-feira. O consenso de mercado hoje é que o juro sobe de 6% para 6,5% ao ano. Mas também pode ocorrer de o FED não ver necessidade de tanto, subindo apenas 0,25 ponto percentual. Neste caso, menos provável na avaliação dos analistas, como os ativos financeiros já incorporaram uma alta mais forte dos juros, deveria ocorrer uma reversão de expectativas, com uma melhora dos preços das ações, e redução de pressão sobre os juros e o dólar no Brasil. Tudo vai depender, portanto, das expectativas do FED para a inflação. Veja mais informações sobre o desempenho da economia e da inflação, e sobre os mercados financeiros ontem, nos links abaixo.