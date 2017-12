Economia "continuou a melhorar", destaca relatório dos EUA A economia dos EUA continuou a ganhar vigor no final do ano passado, enquanto o mercado de mão-de-obra também melhorou, revela o "livro bege" do Fed. O "livro bege" é um sumário das condições econômicas nos EUA e é preparado para ser usado na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), marcado para os dias 27 e 28, o qual reavaliará a taxa de juros do país. "Informes dos Feds regionais sugerem que a economia continuou a melhorar desde a pesquisa anterior", disse o Fed. "O informe mais forte veio do distrito de San Francisco, que disse que sua economia cresceu saudavelmente. Muitos outros distritos também deram informes muito favoráveis, dizendo que suas economias melhoraram, se fortaleceram mais, ou cresceram num ritmo moderado", disse o Fed. Muitos distritos expressaram preocupações sobre o impacto da ocorrência de um caso de "vaca louca" nos EUA no mês passado. De 12 Feds regionais, 7 citaram a doença como uma preocupação. "O surgimento de um animal com vaca louca criou uma considerável incerteza no setor de carne", disse o Fed. Essa edição do "livro bege" foi preparado pelo Federal Reserve Bank de Kansas City e reflete informações colhidas até 6 de janeiro. As informações são da Dow Jones.