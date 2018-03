Economia crescerá mais em 2004, prevê pesquisa As projeções de crescimento da economia brasileira para 2004 saltaram dos 2% calculados no fim do ano passado para 3,1% conforme as projeções mais recentes captadas pelo BNDES com bancos e consultorias. As expectativas refletem a política monetária adotada pelo governo, a evolução da reformas e uma inflação mais controlada no próximo ano. As projeções para o ano que vem indicam crescimento das importações superior ao das exportações. As avaliações levam em conta que a condução da economia este ano deverá ajudar no crescimento mais significativo em 2004. ?As instituições estão vendo que o ano começou bem e estão sendo lançadas as bases para o crescimento de médio e longo prazos?, disse a gerente da área de planejamento do BNDES, Ana Cláudia Além. Ao contrário da revisão para cima do crescimento em 2004, as projeções para 2003 mantiveram-se praticamente no mesmo patamar desde o fim do ano passado, em torno de 1,8%. Também foram revistas as projeções de câmbio para dezembro deste ano e do ano que vem. As instituições pesquisadas pelo BNDES estimam que o câmbio encerrará este ano em R$ 3,30. No fim de 2004, a taxa seria de R$ 3,40. A estimativa média para a taxa Selic no fim deste ano é de 22,1% e ao final de 2004, de 16,3%. O superávit comercial esperado para este ano fica em US$ 16,2 bilhões e em US$ 15,7 bilhões ano que vem.