Economia cresceu 2,3% em 2005 A economia brasileira cresceu apenas 2,3% em 2005, menos da metade do PIB de 2004, que foi de 4,9%. O baixo crescimento foi puxado pela agricultura, com expansão de apenas 0,8%, a menor desde 1997. O lado positivo do PIB ficou com o consumo das famílias, que aumentou 3,1%, registrando dois anos consecutivos de crescimento. Crescimento médio brasileiro Período Total do PIB Últimos 10 anos (1996/2005) 2,2% Últimos 5 anos (2001/2005) 2,2% 8 anos FHC (1995/2002) 2,3% 1º Mandato FHC (1995/1998) 2,6% 2º Mandato FHC (1999/2002) 2,1% 1º Mandato Lula (2003/2005) 2,6% O crescimento no consumo das famílias foi favorecido pela elevação real de 5,3% da massa salarial dos trabalhadores no ano. De acordo com o IBGE, o crédito às pessoas físicas também contribuiu para esta expansão. No quarto trimestre, o consumo das famílias cresceu 1,3% sobre o terceiro trimestre e 3,4% em relação ao quarto trimestre de 2004. Segundo o IBGE a indústria cresceu 2,5% no ano passado e os serviços tiveram expansão de 2%. A agropecuária apresentou no ano o pior resultado desde 1997, com alta de apenas 0,8%. A indústria registrou avanço de 1,4% no quarto trimestre ante o terceiro, mesmo percentual registrado em relação aos últimos três meses de 2004. Os serviços cresceram 0,7% no quarto trimestre ante o anterior e 1,8% comparativamente ao mesmo intervalo de 2004. Já a agropecuária subiu 0,8% ante o terceiro trimestre e registrou queda de 1,8% em relação ao intervalo de outubro a dezembro do ano anterior. A formação bruta de capital fixo, que representa os investimentos, avançou 1,6% em 2005 sobre 2004, com variação de 1,7% no quarto trimestre ante o terceiro e de 2,7% em relação aos últimos três meses do ano anterior. O IBGE divulgou também a esperada revisão dos dados do PIB do terceiro trimestre ante o segundo trimestre, cuja variação passou dos -1,2% para -0,9%. Ranking de crescimento da América Latina e China País 2005 2004 China 9,9% 9, 5% Argentina 9,1% 9% Índia 7,1% 7,3% Chile 6%. 6,1% Peru 6% 4,8% Colômbia 4,3% 4% Bolívia 3,8% 3,6% México 3% 4,2% BRASIL 2,3% 4,9% PIB O PIB representa o total de riquezas produzido num determinado período num país. É o indicador mais usado para medir o tamanho da economia. No Brasil, o cálculo é realizado pelo IBGE, órgão responsável pelas estatísticas oficiais, vinculado ao Ministério do Planejamento. O cálculo do PIB leva em conta o acompanhamento de pesquisas setoriais que o próprio IBGE realiza ao longo do ano, em áreas como agricultura, indústrias, construção civil e transporte. O indicador inclui tanto os gastos do governo quanto os das empresas e famílias. Mede também a riqueza produzida pelas exportações e as importações. PIB - Produto Interno Bruto representa o valor agregado dos bens e serviços produzidos em um País. Valor agregado - Diferença entre o que é gasto na compra de insumos e o valor final do produto ou serviço. O cálculo do PIB leva isso em conta para que um mesmo produto não seja contabilizados duas vezes, por exemplo, quando é fabricado e depois quando é usado como matéria-prima para outro produto. Variação nominal - Variação que inclui a inflação no período. Quando a inflação é descontada, chama-se variação real. No caso dos municípios, não se calcula variação real porque não há índices de inflação para cada município. PIB per capita - É a divisão do valor do PIB pela população do local, independente da idade ou do fato de a pessoa trabalhar ou não. Não é o rendimento gerado pelo empregado. Trata-se da riqueza gerada no município, que também nem sempre é apropriada no próprio local. Um exemplo é o caso do valor adicionado de uma fábrica-filial num município, que é transferido para matriz em outra região.