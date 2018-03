Economia da Bolívia cresce 3,7% em 2009, diz Morales

Embora bem abaixo da expansão de 6,15 por cento de 2008, o crescimento deste ano foi um dos melhores da região e deve acelerar em 2010, quando se estima um avanço de 4,5 por cento.

"Concluímos esta gestão consolidando a democracia, atendendo as demandas sociais e com estabilidade macroeconômica", disse Morales em entrevista coletiva sobre o balanço preliminar de seu quarto ano de governo e a menos de um mês de iniciar um segundo mandato.

Morales disse também que medidas como a nacionalização do setor de hidrocarbonetos de 2006 possibilitaram que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita da Bolívia subisse para 1.733 dólares em 2009, depois de ficar em uma média de 871 dólares anuais entre 1986 e 2005, um dos mais baixos do continente.