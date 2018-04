Economia da China dá sinal de retomada A economia da China já mostra sinais de recuperação, após o governo ter posto em prática seu pacote de estímulo de 4 trilhões de yuans, o equivalente a US$ 585 bilhões. A avaliação foi feita ontem pelo premiê Wen Jiabao. "As medidas tomadas pelo governo já estão dando resultados preliminares", disse. Ele cita que o crédito voltou a crescer desde meados de fevereiro, assim como as vendas no varejo, o que já traz resultados para a indústria. A economia da China, a terceira maior do mundo, cresceu 6,8% no último trimestre do ano, resultado considerado o mais fraco dos últimos sete anos.