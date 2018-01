Economia da China deve crescer 8% em 2002 O Produto Interno Bruto (PIB) da China deve crescer 8% em 2002 para mais de 10 trilhões de yuans, o equivalente a cerca de US$ 1,21 trilhão, informou a imprensa estatal chinesa, que cita o chefe do birô de estatísticas, Zhu Zhixin. Ele afirmou que as exportações devem crescer 20% no ano. O Departamento de Pesquisa Econômica do Centro de Informação Estatal divulgou no início deste mês dados indicando que o PIB deve crescer 7,9% para 10,217 trilhões de yuans em 2002. O presidente Jiang Zemin disse no mês passado na abertura do Congresso do Partido Comunista que a China quer quadriplicar o PIB de 2000 até o fim de 2020.