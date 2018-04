Economia da Espanha tem 1a contração em 15 anos O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha caiu 0,2 por cento no terceiro trimestre, marcando a primeira contração da quarta maior economia da Europa em 15 anos, informou o instituto nacional de estatísticas nesta sexta-feira. A queda trimestre a trimestre, que era amplamente esperada, segue o avanço de 0,1 por cento do PIB entre abril e junho e marca o sexto trimestre consecutivo de declínio das taxas de expansão, informou o instituto de estatísticas. A retração foi puxada pelo recuo da demanda doméstica, que refletiu o colapso do boom imobiliário do país, que durou uma década, ocorrido ao mesmo tempo em que aumentou as restrições ao crédito por conta da crise financeira global. A última vez que a economia espanhola teve uma retração foi no segundo trimestre de 1993. Na comparação anual, o PIB espanhol cresceu 0,9 por cento no terceiro trimestre, depois de ter expandido 1,8 por cento, neste tipo de comparação, no segundo trimestre do ano. (Reportagem de Andrew Hay)