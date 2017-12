Economia da zona do euro cresce 0,6% O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,6% nos 12 países que integram a zona do euro durante o primeiro trimestre de 2006, em comparação com o último de 2005, de acordo com a segunda estimativa divulgada pelo Escritório de Estatística da União Européia (Eurostat). No conjunto de países membros da União Européia (UE), a atividade aumentou 0,7% em relação ao último trimestre de 2005. Os dados permanecem invariáveis diante da primeira estimativa do Eurostat apresentada em 1º de junho. Em comparação com o último trimestre de 2005, o PIB cresceu 2% na zona do euro e 2,2% na UE nos primeiros três meses deste ano. Entre os países que apresentaram seus dados ao Eurostat, a Grécia e a Letônia registraram um maior crescimento do PIB neste período, com 2,8%, seguidos pela República Tcheca e Estônia, com 2% cada. Malta foi o único país que registrou redução do PIB, de 3,5%. Entre janeiro e março, o consumo particular aumentou 0,6% na zona do euro e na UE, depois de ter crescido 0,2% e 0,3% no último trimestre de 2005, respectivamente. O investimento cresceu 0,9% na zona do euro e 1,1% na UE no mesmo período, depois de aumentar 0,1% e 0,4%, respectivamente, no trimestre anterior. Exportações As exportações cresceram 3,8% na zona do euro e 3,9% na UE, depois de aumentarem respectivamente 0,7% e 1,3% nas duas regiões entre outubro e dezembro de 2005. As importações registraram um aumento de 2,9% na zona do euro e 3,3% na UE, em comparação ao crescimento de 1,3% e 1,6% constatado no último trimestre de 2005.Nos Estados Unidos, o PIB registrou um aumento de 1,4% no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma melhora em relação ao quarto trimestre de 2005, quando foi de 0,4%. No Japão, o PIB subiu 0,8% entre janeiro e março, uma alta inferior à registrada no último trimestre de 2005, quando cresceu 1,1%. Em comparação com o primeiro trimestre de 2005, o PIB dos EUA cresceu 3,7% e o japonês, 3,5%, entre janeiro e março deste ano.Variação do PIB no primeiro trimestre de 2006 comparado com o último trimestre de 2005.