Economia da zona do euro melhora no 2o semestre, diz BCE

Os comentários do boletim foram praticamente idênticos ao último comunicado do conselho de política, feito pelo presidente do BC, Jean-Claude Trichet, na última quinta-feira, quando o banco manteve o juro no recorde de baixa de 1 por cento.

"As últimas informações continuam sinalizando uma melhora da atividade econômica no segundo semestre do ano", afirmou o boletim. "O conselho espera que a economia da zona do euro em 2010 se recupere em ritmo gradual, reconhecendo que as perspectivas continuam cercadas de elevadas incertezas."

O boletim também reiterou que o atual patamar do juro segue apropriado.

(Por Sakari Suoninen)