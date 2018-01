Economia da zona do euro tem o maior crescimento trimestral em cinco anos

BRUXELAS - O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,6% no primeiro trimestre de 2016 na comparação com o trimestre anterior. Com a superação de anos de crise, a economia da zona do euro cresceu ao ritmo mais rápido em cinco anos no primeiro trimestre, impulsionada pela expansão improvável de países como França e Espanha.

Agora, a economia da região está maior do que no seu pico antes da crise financeira, embora tenha levado oito anos para se recuperar. O resultado superou a previsão dos analistas, que esperavam era de avanço de 0,4%.

Na comparação anual, o PIB da zona do euro cresceu 1,6% no primeiro trimestre deste ano. O número também veio acima do esperado, que era uma alta de 1,4%. O crescimento anualizado do PIB da zona do euro foi de 2,2% no primeiro trimestre.

O resultado de um avanço trimestral de 0,6% representa uma aceleração no crescimento, na comparação com o crescimento de 0,4% divulgado no quarto trimestre. A aceleração ocorreu mesmo em um período de turbulências nos mercados financeiros e de enfraquecimento na demanda por exportações da zona do euro da China e de outras grandes economias.

O PIB da França cresceu 0,5% no primeiro trimestre do ano ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados pelo instituto de estatísticas do país, o Insee. O resultado veio acima da expansão de 0,3% vista no quarto trimestre de 2015 ante o terceiro e superou a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de aumento de 0,4%. Na comparação anual, o PIB francês subiu 1,3% entre janeiro e março, também superando a projeção do mercado, de acréscimo de 1%.

O ministro de Finanças francês, Michel Sapin, comentou que os números do primeiro trimestre indicam que a economia do país se encaminha para atingir a meta de crescimento de 1,5% estabelecida para este ano.

Já o PIB da Espanha cresceu 0,8% no primeiro trimestre do ano ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em relação ao mesmo período de 2015, o PIB espanhol teve expansão de 3,4% entre janeiro e março, informou o INE. (Sergio Caldas, com informações da Dow Jones Newswires - sergio.caldas@estadao.com)