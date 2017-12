Economia de energia em condomínios Quem mora em edifício pode preparar-se para chegar em casa pelas escadas. O vice-presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Benjamin Souza da Cunha, diz que a entidade está orientando os condomínios a fazerem revisão das baterias de luzes de emergência e a comprar lâmpadas especiais com gerador próprio, para minimizar a escuridão quando houver corte de energia. Para os condomínios que não possuem geradores, as notícias são ainda piores. De acordo com o Secovi-SP, os portões eletrônicos passarão a ser acionados manualmente e as pessoas devem acostumar-se a viver sem os elevadores. "Da compra até a instalação de um gerador, o prazo mínimo é de 60 dias. Portanto, até que ele seja colocado, os moradores vão mesmo ter de se acostumar a chegar em casa pelas escadas." Pensando exatamente nesse contratempo, a administradora Hubert Imóveis está sugerindo a seus 250 condomínios que comprem o mais rápido possível geradores de energia. O preço para gerar a eletricidade básica, para as luzes de segurança dos prédios, custa R$ 20 mil. Se for feita a opção para manter o funcionamento de até dois elevadores, esse gasto sobe para R$ 30 mil. Condomínios já adotaram medidas econômicas A verdade é que os edifícios já adotaram, há muito tempo, medidas para economizar energia. Há dois anos, o preço do condomínio passou a ser um obstáculo para a locação dos imóveis e as administradoras começaram a usar lâmpadas de acendimento temporário para conter os gastos. "Hoje, vamos ter muito pouco para economizar", diz o presidente da Associação das Adminstradoras de Bens, Imóveis e Condomínio (Aabic), José Roberto Graiche. "Por isso, espero redução de 5% no máximo, nunca o que o governo está querendo."