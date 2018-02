Economia de energia vai gerar bônus em março O presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), ministro Pedro Parente, esclareceu que o pagamento do bônus no mês de março será feito a todas as residências cuja leitura de luz leve em conta parcialmente a economia de energia feita em fevereiro. O presidente Fernando Henrique havia dito um pouco antes que o bônus de março seria pago para as classes de baixo consumo e renda. Parente explicou que para esse tipo de consumidor será criada uma regra permanente, na qual será revisto o valor da tarifa de energia e serão criados estímulos para quem poupar mais. Segundo o ministro, essa regra ainda será estudada e que não há data definida para ser anunciada. A GCE também vai definir novos critérios para classificar o consumidor de baixa renda. Hoje é considerado consumidor de baixa renda aquele que gasta até 100 KWh ao mês. O ministro de Minas e Energia, José Jorge, afirmou que o governo deverá gastar mais R$ 50 milhões com o pagamento de bônus. Segundo o ministro, o bônus será contabilizado na leitura do mês de março.