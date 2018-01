Economia deve fechar governo Lula crescendo 2,7% ao ano A economia brasileira deverá fechar o governo Lula com uma taxa média de crescimento de no máximo 2,70% ao ano, caso confirmem-se as projeções superotimistas da equipe econômica de que o PIB avance 3,20% neste ano. Esse ritmo é um pouco superior ao obtido nos oitos anos de governo Fernando Henrique Cardoso (2,32%), mas bem inferior aos 4,40% que a economia global deve crescer entre 2002 e 2006. Caso a economia brasileira cresça apenas os 2,7% que o mercado está esperando, a taxa média do quadriênio petista ficará em 2,60%. Essa taxa é quase a metade do ritmo da atividade econômica do resto do mundo, que ajudou o PIB brasileiro a expandir por meio das exportações nos últimos três anos. Não fosse os ventos da economia mundial, o desempenho brasileiro teria sido ainda mais medíocre. No período do governo FHC, a economia mundial cresceu a uma taxa de 3,62%. Ou seja, o governo tucano também obteve um desempenho inferior ao resto do mundo. Foram 2,56% no primeiro mandato, no início do Plano Real, e apenas 2,09% no segundo mandato, quando a economia foi abatida por duas crises internacionais. Até a crise dos anos 80, o Brasil sempre cresceu mais do que o mundo. Na década de 70, por exemplo, a expansão média chegou a 8,75% ao ano. Agora, a meta mais ousada do governo é crescer 5% e mesmo dela estamos distantes - no meio do caminho, para ser mais preciso. Comparando com as economias latino-americanos, o vexame brasileiro fica ainda mais nítido: a Argentina cresceu 9,01% em média entre 2002 e 2005, o Chile 5,47% e o México 2,79%. Entre os principais países desenvolvidos, apenas Itália, Alemanha e França apresentam taxa de crescimento menor do que a brasileira.