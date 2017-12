Economia deve fortalecer PT nas eleições, diz ´Financial Times´ O diário ?Financial Times? afirma que o anúncio do crescimento do PIB do Brasil em 4,2% no primeiro semestre surpreendeu o mercado financeiro. O jornal afirma que o bom desempenho da economia "deve fortalecer a posição do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pouco antes das eleições municipais de 3 de outubro". Mas alguns economistas citados pelo jornal recomendam cautela. Eles dizem que a recuperação brasileira ainda pode ser afetada neste ano pelas pressões inflacionárias e pela ausência de infra-estrutura para suportar o crescimento.