Economia do Brasil mudaria pouco sem a Alca, afirma estudo A economia brasileira mudará pouco se o País não aderir à Área de Livre Comércio das Américas (Alca), afirma um estudo feito pelo professor Renato Flôres, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresentado hoje em um seminário patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e um grupo de estudos do Instituto Estudos Políticos de Paris. De acordo com o trabalho, mesmo se o governo não se empenhar na conquista de mercados para compensar perdas de exportações pelo fato de não fazer parte do bloco comercial, o Brasil não registrará piora no crescimento econômico. Se o País for agressivo na busca de outros parceiros comerciais, será possível um crescimento adicional no de 1,2% ao ano. Esse valor é próximo ao ganho projetado de 1,3% no PIB quando se simula o ingresso do Brasil na Alca. O professor argumenta que o Brasil pode negociar de forma soberana o assunto. ?Isso mostra que toda questão da Alca está na dinâmica entre o Brasil e os Estados Unidos, que são o nosso concorrente?, afirma. ?Se ficar fora, vendemos menos têxteis para América Latina mas podemos aumentar as exportações para Europa?. O modelo elaborado pelo professor da FGV considera como data base o ano de 1997, única capaz de reunir dados de todos os países da região. Por isso, o documento não considera a mudança na política cambial e nem o ganho de competitividade das indústrias nacionais nos últimos anos. ?O estudo é um sinalizador. Como, de 97 para cá, a situação brasileira melhorou isso é um indício de que os ganhos, na verdade, serão maiores?, afirma Flôres. Ele diz que o País não pode perder de vista as negociações multilaterais na Organização Mundial do Comércio (OMC). Segundo Flôres, setores como serviços e investimentos, em que o Brasil não é competitivo, devem ser negociados na OMC. Os acordos regionais, como a Alca, ou acertos bilaterais entre países e blocos econômicos não são tão permanentes quanto as decisões tomadas na OMC, que envolvem um número bem maior de economias e levam a uma modernização de forma global.