Economia do Japão volta à recessão após três anos A economia japonesa, a segunda maior do mundo, entrou em recessão pela primeira vez em três anos. Nesta quarta-feira, o governo japonês divulgou que o PIB caiu 0,1% no último trimestre de 2004. Os números refletem exportações fracas e uma diminuição nos gastos dos consumidores. Além disso, os números do terceiro trimestre também foram revisados, de um crescimento de 0,1% para uma queda de 0,3%. Isso significa que o país entrou tecnicamente em recessão, que é caracterizada por dois trimestres consecutivos de queda no PIB. A bolsa de valores de Tóquio registrou baixa logo após a divulgação do dado, mas reduziu a queda depois que analistas disseram que a economia deve se recuperar até o final deste ano. No final dos negócios, o índice Nikkei caiu 0,4%. O ministro da Economia e da Política Fiscal, Heizo Takenaka, se mostrou otimista sobre a possibilidade do retorno do crescimento. "A economia tem alguns problemas, mas se olharmos com uma perspectiva mais ampla, ela já está em um estágio de recuperação", disse.