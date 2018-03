Economia do País crescerá muito em 2010, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter "certeza absoluta" de que a economia do Brasil crescerá muito e que a inflação continuará baixa em 2010, com as medidas anunciadas pela equipe econômica. "Agora, nós estamos numa situação mais confortável. A economia já está crescendo de forma razoável. O que nós anunciamos foram medidas para garantir que a economia cresça muito forte em 2010", afirmou no programa semanal de rádio "Café com o Presidente", que foi hoje ao ar.