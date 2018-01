Economia dos Estados Unidos cresce em todas as regiões A atividade da economia dos Estados Unidos continuou crescendo da metade de abril até o fim de maio nas doze regiões pesquisadas pelo Federal Reserve (Fed - o Banco Central dos EUA), segundo o Livro Bege, um diagnóstico usado pelo Fed para definir a política de juros do país No entanto, segundo o levantamento, as pressões de preços tem sido moderadas mesmo com preocupações em relação aos custos industriais. "As pressões de preços em geral foram moderadas, mas vários documentos indicam preocupação com os custos de combustíveis, transporte e construção", informou o Fed. Nos mercados imobiliários residenciais, as condições continuaram "em geral bastante positivas, embora alguma desaceleração na atividade tenha sido percebida em alguns mercados." O relatório não trouxe surpresas para o mercado financeiro norte-americano.