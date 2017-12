Economia dos EUA acelera crescimento O crescimento da economia norte-americana acelerou-se em setembro, enquanto os salários e preços permaneceram relativamente estáveis, informa o livro bege do Federal Reserve, o sumário sobre as condições da economia dos EUA divulgado hoje e que servirá de base para as decisões de política monetária da próxima reunião do Banco Central, dia 28. O documento relata que no comércio os estoques foram considerados bons, mas os varejistas prevêem ganhos modestos para a temporada de festas de fim de ano, em comparação com o ano passado. O livro bege informa ainda que houve um fortalecimento da atividade industrial, mas o emprego permanece fraco. O setor de construção e de imóveis residenciais mostrou um bom desempenho em setembro, mas o mercado de imóveis comerciais está fraco.