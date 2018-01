Economia dos EUA continua crescendo A economia dos Estados Unidos continuou crescendo em janeiro e fevereiro, de acordo com o "livro bege" do Federal Reserve (Fed - o Banco Central dos EUA), um resumo da atividade econômica preparado para ser usado na reunião que decidirá os juros, no próximo dia 16. Os 12 bancos regionais do Fed descreveram as condições econômicas como "moderada", "saudável", "firme" e "mostrando sinais de aceleração". O mercado de mão-de-obra registrou contratações em várias regiões. "Os informes dos distritos do Fed sobre emprego, no geral, observaram modesto crescimento em janeiro e fevereiro", disse o Fed. Já os preços no varejo ficaram igualmente estáveis ou apontando uma alta. No atacado, o Fed disse que a alta dos preços é mais ampla.