Economia dos EUA continua crescendo, diz Banco Central A economia dos EUA continuou se expandindo em junho e início de julho, mas o ritmo desacelerou, com o consumo mais fraco, informa o "livro bege" do Federal Reserve (Fed - o Banco Central dos Estados Unidos) - sumário da economia que serve de base para a decisão sobre os juros na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) em 10 de agosto. Cinco dos 12 distritos do Fed disseram que a atividade econômica "desacelerou um tanto", embora as taxas de crescimento em muitos outros distritos tenham oscilado de modesto para sólido, disse o Fed. No "livro bege" anterior, divulgado em 16 de junho, o Fed havia dito que a recuperação econômica havia se estendido em abril e maio em muitas regiões, enquanto a inflação permanecia baixa.