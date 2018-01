Economia dos EUA continua crescendo no último trimestre A economia dos EUA continuou a melhorar em outubro e início de novembro, enquanto o mercado de mão-de-obra mostrou sinais de estabilização, informa o "livro bege" do Federal Reserve (o BC dos EUA), sumário da atividade econômica preparado para ser usado na próxima reunião que decidirá os juros pelo Comitê de Mercado Aberto, no dia 9 de dezembro. A melhora econômica parece ter "base razoavelmente ampla" e há "uma desaceleração nas demissões", diz o Fed. As empresas estão esperando por um aumento sustentado nas encomendas antes de contratarem trabalhadores permanentes, afirma o "livro bege".