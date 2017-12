Economia dos EUA continua em expansão, aponta relatório A economia norte-americana continuou a se expandir em setembro e no começo de outubro, mas alguns distritos do Federal Reserve (banco central norte-americano) relataram crescimento mais lento, por causa dos custos mais altos da energia. Essa constatação está no "livro bege", o sumário sobre as condições da economia que servirá de base para as decisões de política monetária a serem tomadas na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), em 10 de novembro, que reavaliará a taxa básica de juros dos Estados Unidos. O texto divulgado hoje foi preparado pelo federal Reserve Bank de Chicago, com base em informações coletadas junto aos 12 distritos do Fed até 18 de outubro. Para o Fed, os informes sobre os gastos dos consumidores foram "variados", enquanto os gastos das empresas aparentemente aceleraram-se na maioria das regiões, com ganhos modestos no investimento e nas contratações. A íntegra do "livro bege" já está disponível no site do Fed. As informações são da Dow Jones.