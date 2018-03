Economia dos EUA continua fraca, diz Banco Central O Federal Reserve (Fed - o Banco Central dos Estados Unidos) avaliou que a economia norte-americana continuou fraca nos primeiros meses de 2003, abalada pela incerteza sobre a perspectiva econômica e pela possibilidade de uma guerra contra o Iraque. No ?livro bege?, sumário sobre as condições da economia do país, que serve de base para as decisões de política monetária, o Fed observou que poucos distritos apresentaram mudanças significativas em relação ao último levantamento, que também tinha classificado como fraco o ritmo de crescimento econômico. O relatório chamou a atenção para o aumento significativo de preços da energia em janeiro e fevereiro e atribuído essa alta às incertezas geopolíticas, aos estoques baixos e ao inverno mais intenso na região leste do país. As empresas manifestaram preocupações sobre o impacto financeiro do aumento de preços da energia e dos custos relacionados a seguros. O Fed observou que as empresas têm encontrado dificuldades para repassar os aumentos aos clientes. Os gastos dos consumidores ficaram contidos nos primeiros meses do ano, assim como o das empresas, em razão do temor de guerra e das incertezas sobre a economia. O medo de um conflito armado segue limitando a expansão do mercado de trabalho, disse o "livro bege". O relatório destacou que uma empresa consultada recebeu 8.600 candidatos para 200 vagas em uma nova unidade que será aberta em breve. A próxima reunião do Fed será em 18 de março.