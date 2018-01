Economia dos EUA cresce 3,8% no primeiro trimestre do ano O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anual de 3,8% no primeiro trimestre do ano, três décimos a mais que o cálculo inicial, informou nesta quarta-feira o Departamento de Comércio. Durante o quarto trimestre do ano passado, o ritmo de crescimento econômico foi de 3,8%, e a maioria dos analistas esperava que a revisão das cifras do primeiro trimestre chegaria a 3,7%. A despesa dos consumidores, que nos EUA equivale a mais de dois terços do PIB, encabeçou o crescimento econômico e teve um ritmo de alta anual de 3,6%. Esta é a segunda revisão em alta do crescimento econômico durante o primeiro trimestre, depois que ele foi inicialmente cifrado em 3,1% e corrigido para 3,5%. A solidez do setor da construção - alentado pelas baixas taxas de juros hipotecários - e a força das exportações - graças à cotação baixa do dólar - foram os principais motores do aumento do crescimento. A construção de casas cresceu 11,5% durante o primeiro trimestre, contra os 3,4% dos últimos três meses do ano passado. Além disso, as exportações aumentaram em um ritmo anual de 8,9%, contra os 3,2% do último trimestre de 2004, segundo os dados do Departamento de Comércio. As cifras finais sobre o crescimento econômico serão o último dado que será levado em conta pelo Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, que hoje inicia uma reunião de dois dias para analisar sua política monetária. Os analistas concordam que o Federal Reserve aprovará outro aumento de 0,25 ponto nas taxas de juros, enquanto se mantém a incerteza sobre o tom do comunicado de amanhã, no qual se indicará o rumo futuro da política monetária.